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Monte debutó con una goleada frente a SUPA

Atlético Monte Hermoso goleó esta noche 5-1 a SUPA en el único partido que se disputó hoy lunes por la primera fecha del Torneo Oficial de Fútbol 70 Aniversario del Club Villa Rosa.

Franco Ortiz (2), Benjamin Fernández (2) y Juan Bufalini anotaron los goles del bicampeón. Descontó Yago Sabanés.

Ayer, Suteryh goleó 3-0 Porteño en Saldungaray, Villa Rosa venció 1-0 a Ventana y Almaceneros superó a Esperanza en Monte Hermoso 2-1.

La programación inaugural se completará este martes 24 con el siguiente programa: Club de Pelota vs. Independiente C.P, Ferroviario vs.Independiente C.D, Divisorio vs. Alumni y San Martín vs. Progreso. (23-03-26).