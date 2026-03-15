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Butaca 1.470 / Buenas pelis para ver o revivir en plataformas: Cuarteles de invierno (1984)

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Muchos análisis destacan que la película Cuarteles de invierno logra reflejar el ambiente opresivo y la violencia latente de la dictadura, utilizando una historia aparentemente simple (la amistad entre un cantor y un boxeador) para mostrar la presión del poder militar en los pueblos del interior.

También se valora que el film combina drama, tensión política y relaciones humanas, mostrando cómo personas comunes terminan involucradas en conflictos provocados por el autoritarismo.

La adaptación es considerada interesante porque traslada al cine la metáfora política de la novela de Osvaldo Soriano, que habla de la dictadura sin mencionarla de forma directa, mediante situaciones simbólicas y personajes marginales.

Otro punto elogiado es la ambientación y el tono dramático, que recrea con realismo el clima social de la época y la tensión entre los artistas invitados al festival y las autoridades militares.

Elenco principal

Oscar Ferrigno – interpreta a Andrés Galván, el cantor de tangos.

Eduardo Pavlovsky – interpreta a Tony Rocha, el boxeador.

Ulises Dumont – personaje de Mingo.

Arturo Maly – el teniente coronel Suárez.

Enrique Almada – el Dr. Águila Bayo.

También participan Patricio Contreras, Luis Luque y Gogó Andreu.

La película se puede ver en Youtube. (15-03-26).

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