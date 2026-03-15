Estos son los todos los nombres del Partido Justicialista local

Este domingo, el PJ bonaerense batallará en 16 municipios de la provincia donde el peronismo no pudo esquivar la interna. En cada una de esas rencillas se enfrentan principalmente los sectores alineados con Axel Kicillof y los que tienen terminales en el kirchnerismo, aunque también hay presencia de sectores vinculados al poder local.

Las internas se realizarán en Balcarce, Coronel Suárez, General Pueyrredón (Mar del Plata), Junín, Lincoln, Lobería, Magdalena, Morón, Roque Pérez, Saladillo, San Antonio de Areco, San Miguel, San Nicolás, Tornquist, Tres de Febrero y Zárate. Entre todos los municipios están habilitados 128.896 mil afiliados, que podrán votar entre las 8 de la mañana y las seis de la tarde.

A último momento, este viernes se cayó la interna en Navarro. La lista apadrinada por el intendente Facundo Díz que llevaba como candidata a Romina Re se bajó, por lo que la Junta Electoral partidaria proclamó como ganadora a la encabezada por el exintendente Santiago Maggiotti. A horas de la elección hay otros municipios en diálogo para evitar la competencia.

En Coronel Dorrego fue presentada una sola lista encabezada por Maximiliano “Moncho” Moyano.

Esta es la nómina completa:

1- Presidente Maximiliano Moyano

2- Vicepresidenta Agustina Suso

3- Secretario General Hernán Diego García Belardi

4- Secretaria Administrativa y de Actas María Magdalena Ardenghi

5-Secretario de Organización Lucas Torres

6-Secretario de Formación Política Edison Daniel Piñon Conde

7- Secretaria de Desarrollo Humano María Flores

8- Secretario de Relaciones Bruno Hergenreider

9- Secretaria de Finanzas Jacqueline Croci

10- Secretario de Cultura y Comunicación Silvio Alvarez

11- Secretaria de la Mujer Elsa Beatriz Bullón

12- Secretario de Asuntos Gremiales Cristian Abel Ibarra

13- Secretario de la Juventud Javier Rivanera

14- Secretaria de Derechos Humanos Sofia Balbi

15- Secretaria Técnica Profesional Luciana Martinez

16- Secretaria de Discapacidad Claribel Segurola

Congresales titulares

Ramiro Larrosa

Agustina Suso

Congresales suplentes

Lucas Torres

Luciana Martinez (15-03-26).