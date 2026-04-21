(Entrevista en LA DORREGO) Alejandro Vecchi: “Loan sigue sustraído, retenido y ocultado”

La Justicia Federal de Corrientes confirmó la fecha de inicio del juicio por la sustracción de Loan Danilo Peña, el niño de seis años visto por última vez el 13 de junio de 2024 durante un almuerzo en la casa de su abuela, en la localidad de 9 de Julio.

El proceso comenzará el 16 de junio, tres días después del segundo aniversario de su desaparición.

Por la sustracción y ocultamiento del menor están imputados Laudelina Peña; la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava; el exmarino Carlos Guido Pérez; el comisario Walter Maciel; Bernardino Antonio Benítez; Mónica del Carmen Millapi, quien cumple prisión domiciliaria; y Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez.

Otras diez personas llegarán a juicio acusadas de manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública: Nicolás Gabriel “El Americano” Soria, Valeria Liliana López, Delfina Taborda, Leonardo Daniel Rubio, Verónica Paola Machuca Yuni, Elizabeth Noemí Cutaia, Pablo Javier Noguera, Alan Juan José Cañete, Pablo Gabriel Nuñez y Federico Rossi Colombo.

El abogado de los padres de Loan, el dorreguense Alejandro Vecchi, dio detalles por LA DORREGO sobre el proceso judicial y el estado de la causa. Confirmó que el 19 de mayo se realizará una primera audiencia y que en 9 de julio (Corrientes) tendrá lugar una inspección judicial en el sitio donde desapareció el niño. Allí, los jueces evaluarán “circunstancias de tiempo, distancias, posiciones de los imputados” y otros elementos clave.

Indicó que las audiencias iniciales serán el 16, 17 y 18 de junio en Corrientes, y que el juicio podría extenderse entre 20 y 30 audiencias, con cerca de 200 testigos.

Sobre la investigación, sostuvo: “Lo único que tenemos firme es que el niño estuvo en ese lugar, caminó hacia el naranjal y que fue trasladado primero en una camioneta. Luego, trasladado a otro vehículo”.

“Loan sigue sustraído, retenido y ocultado. (Se trata de) un delito que se está perpetrando en este momento”, aseguró.

Vecchi apuntó a la falta de declaraciones de los principales acusados: “Depende de siete personas que desde el 13 de junio de 2024 no quieren hablar, no quieren explicar, no quieren contar qué pasó, no quieren decir dónde está Loan”.

También consideró que “esta causa fue atravesada por las fake news, fue atravesada por las mentiras”.

En relación con las penas, explicó que el delito de sustracción prevé entre 5 y 15 años de prisión, pero advirtió: “Si a Loan le han hecho algo, la pena es de 50 años”. Y agregó: “Ahí está la explicación” del silencio de los imputados.

Finalmente, Vecchi sostuvo que el inicio del juicio marcará un punto clave: “Ya no va a haber más margen para excusas procesales, y la prueba va a ser masiva”.

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21-04-26