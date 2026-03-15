Asesinaron a joven en Punta Alta

Un joven de 22 años murió durante la madrugada de este domingo en Punta Alta tras recibir una herida de arma blanca en el cuello.

El episodio fue advertido cerca de las 5.30, cuando un llamado al sistema de emergencias alertó sobre la presencia de una persona herida en la vía pública. El hecho se registró a la altura de calle San Juan 773.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales constataron el fallecimiento de Santiago Renna Merlo (22), quien presentaba una herida de arma blanca en el cuello.

A partir de testimonios recabados en el lugar se pudo saber que ambos salían de una reunión de amigos, cerca del lugar, y que en el camino de regreso se habría iniciado una discusión entre ellos que fue escalando, hasta terminar con la herida que posteriormente produjo la muerte de Renna Merlo.

El personal policial logró establecer la presunta autoría del hecho y procedió a la aprehensión de Ariel Fernando Buono (30), quien fue interceptado cuando intentaba darse a la fuga.

Durante el procedimiento se secuestró el arma blanca que habría sido utilizada en el ataque.

En el lugar trabajó Policía Científica, mientras que interviene la UFIJ Nº 5 del Departamento Judicial Bahía Blanca, que investiga las circunstancias en que se produjo el hecho. (Fuente y foto El Rosalenio). (15-03-26).