El Equipo Argentino de Antropología Forense y su aporte fundamental a la memoria y la verdad en Argentina

La noticia de la identificación parcial de doce personas entre los restos óseos hallados en La ¨Perla vuelve a poner en primer plano una dimensión profunda y persistente de la historia reciente argentina: la búsqueda de memoria, verdad y justicia tras las atrocidades cometidas durante la última dictadura cívico-militar.

Cada hallazgo de este tipo es mucho más que un avance judicial o científico. Es, ante todo, un acto de reparación. Detrás de cada fragmento óseo hay una historia interrumpida, una familia que buscó durante décadas, una ausencia que nunca dejó de doler. La identificación de restos humanos permite devolver un nombre a quienes fueron despojados incluso de su identidad en el intento sistemático del terrorismo de Estado por borrar todo rastro de sus crímenes.

El descubrimiento en el terreno vinculado al ex Centro Clandestino de Detención “La Perla” vuelve a recordar la magnitud de lo ocurrido. Ese lugar fue uno de los mayores centros de detención, tortura y exterminio del país durante la dictadura. Por allí pasaron cientos de personas que permanecen desaparecidas. Cada avance en la investigación de ese pasado oscuro contribuye a reconstruir lo que durante años se intentó ocultar.

En ese proceso hay una institución que se ha convertido en símbolo de rigor científico, compromiso ético y perseverancia: el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Su trabajo, muchas veces silencioso y paciente, representa una de las contribuciones más valiosas de la ciencia argentina a la defensa de los derechos humanos.

Desde su creación en los años ochenta, el equipo ha desarrollado métodos pioneros para la identificación de restos humanos en contextos de graves violaciones a los derechos humanos. Lo que comenzó como una respuesta a la necesidad urgente de investigar los crímenes de la dictadura terminó convirtiéndose en un modelo internacional. Hoy el EAAF colabora en investigaciones en distintos países que enfrentan tragedias similares.

Pero en Argentina su tarea tiene un significado particularmente profundo. Cada excavación arqueológica, cada análisis genético, cada informe pericial es parte de una reconstrucción colectiva. Se trata de reconstruir identidades, de devolver historias a sus familias, de aportar pruebas fundamentales para los procesos judiciales y, al mismo tiempo, de fortalecer la memoria social.

La identificación parcial de doce personas en La Calera es un ejemplo concreto de ese esfuerzo. No se trata únicamente de un dato técnico. Es la confirmación de que la búsqueda sigue dando resultados incluso décadas después de los hechos. También es una señal de que la persistencia de los organismos de derechos humanos, de los familiares y de las instituciones comprometidas con la justicia sigue siendo fundamental.

En sociedades que atravesaron períodos de violencia estatal, el paso del tiempo suele plantear un desafío: el riesgo del olvido. Sin embargo, hechos como este recuerdan que la memoria no es un ejercicio del pasado sino una tarea del presente. Investigar, identificar y juzgar no solo busca reparar lo ocurrido, sino también reafirmar un principio básico de cualquier democracia: que los crímenes del Estado no pueden quedar impunes.

La Argentina construyó a lo largo de décadas un camino singular en materia de derechos humanos. Los juicios por delitos de lesa humanidad, la apertura de archivos, el trabajo de los organismos y la labor científica del EAAF forman parte de una política de memoria que ha sido reconocida en todo el mundo.

Por eso, cada identificación es también una reafirmación de ese camino. Significa que, pese al paso de los años, la sociedad argentina sigue dispuesta a mirar su pasado con honestidad y a sostener el compromiso con la verdad.

Detrás de cada nombre recuperado hay una familia que puede cerrar una herida, una comunidad que recupera parte de su historia y un país que vuelve a demostrar que la memoria es una herramienta indispensable para construir un futuro más justo.

La tarea del Equipo Argentino de Antropología Forense, junto al trabajo judicial y al compromiso de los organismos de derechos humanos, demuestra que incluso frente a los intentos más brutales de borrar la historia, la verdad puede abrirse paso. Y cuando eso ocurre, la justicia deja de ser una promesa abstracta para convertirse en una realidad concreta. (15-03-26).