Dos heridos por el despiste de un auto en la Ruta 78

Dos personas fueron trasladadas esta tarde al Hospital Municipal de Monte Hermoso tras un accidente de tránsito ocurrido en la Ruta Provincial 78, a la altura del barrio Los Eucaliptos.

Alrededor de las 17:40, por causas que se tratan de establecer, un automóvil Fiat Idea (dominio OTS-568) se despistó y posteriormente impactó contra un árbol.

El vehículo era conducido por Carolina Pilar Bahl (80), domiciliada en Monte Hermoso, quien viajaba junto a Raúl Héctor Conejeros Opazo (92), también residente de esa localidad balnearia.

En el lugar trabajaron Bomberos y una ambulancia de Monte Hermoso.

La ruta se encuentra liberada al tránsito. (10-03-26).

