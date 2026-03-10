Este miércoles sesiona el Concejo: qué proyectos presentará cada bloque

El Concejo Deliberante realizará este miércoles 11 de marzo su primera sesión ordinaria del año, que comenzará a las 13,30. Será emisión de LA DORREGO.

Luego de la lectura de la correspondencia recibida, se dará tratamiento a las comunicaciones enviadas por el Departamento Ejecutivo, como la promulgación de las ordenanzas Nº 4782 a 4790/25 y de las Nº 4791, 4792 y 4793/26.

Entre los asuntos entrados enviados por el Ejecutivo municipal se destacan proyectos de ordenanza para autorizar la extensión de la red de gas en la localidad de El Perdido, la construcción de obras de cordón cuneta en distintas calles de la ciudad cabecera y la modificación de la Ordenanza Nº 4753/25.

También se analizarán iniciativas para convalidar contratos de comodato, uno con el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y otro con el Club Atlético Ferroviario.

Iniciativas del bloque UCR

El bloque de concejales de la UCR presentará un proyecto de ordenanza para establecer la numeración domiciliaria en el Balneario Marisol y otra para denominar calles de la ciudad cabecera.

Además, impulsa proyectos de resolución vinculados al acompañamiento a pacientes celíacos, la demarcación de estacionamientos para motocicletas y la implementación de un protocolo de ingreso y egreso en el depósito de residuos.

Asimismo, propone expresar el beneplácito a un proyecto de ley relacionado con la cobertura de cirugías para víctimas de violencia de género, y establecer una leyenda oficial en la documentación municipal.

Propuestas del bloque Fuerza Patria

Por su parte, el bloque Fuerza Patria presentará un proyecto para crear un Programa Municipal de ahorro y uso eficiente de energía en edificios públicos, y otro para implementar un sistema de localización y monitoreo de vehículos municipales.

También impulsa la construcción de rampas de accesibilidad, una intervención integral en materia de seguridad vial y un pedido para mejorar la frecuencia de recolección de residuos domiciliarios.

Además, solicitará informes sobre la localización de una extractora de aceite.

Pedidos de informes de La Libertad Avanza

El bloque Alianza La Libertad Avanza presentará dos minutas de comunicación solicitando informes sobre el Consejo del Arbolado Público y funcionamiento de la red cloacal. (10-03-26).