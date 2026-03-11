Un repaso random por nuestro archivo / 23-08-18: Gustavo Blázquez recibía el premio Caduceo

Así lo informó textualmente LA DORREGO el 23 de agosto de 2018:

El periodista de nuestra ciudad Gustavo Ariel Blázquez recibirá el 6 de septiembre próximo, en La Plata, el premio Caduceo en reconocimiento a su extensa trayectoria en los medios de comunicación.

Se trata de una distinción que otorga -desde 1992- el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires.

Blázquez se ha desempeñado en distintos medios gráficos y radiales, y fue uno de los pioneros de la televisión por cable en esta ciudad. Su último trabajo periodístico fue la conducción del programa de radio Alumno Bonaerense, con entrevistas intimistas a distintos protagonistas. Actualmente cumple una eficiente labor en el área de Prensa y Ceremonial del municipio.

“(Lo del premio) fue totalmente inesperado”, admitió.

Dijo que pocos minutos después de haber recibido la notificación, se acordó de aquel lejano 1982, “cuando iba a la vieja y querida LU26 a ver cómo trabajaba Hugo Segurola, para recién salir al aire diciendo la hora y la temperatura en marzo del año siguiente, no sin rendir una prueba ante Luis Fernández”, quien le aconsejó “hablá más pausado y vas a aprender; leé mucho”.

“Así lo hice: practiqué horas y horas, le preguntaba cosas del oficio a Elena Gómez, a Rodi Marcó, a Carlitos Pranzetti. Había que empezar”, recordó.

“Luego, vino la revista “Todos”, con Hugo Segurola y Rodolfo Marcó; el semanario “El Aficionado”, con Juan Carlos Thogersen y Jorge Suárez; el diario “La Voz”, con Hugo Segurola; la corresponsalía del diario “La Voz del Pueblo”, de Tres Arroyos, y las enseñanzas de un periodista que se convirtió en amigo, Mario Jorge Pérez. Luego, el semanario “Ecos de mi ciudad”, con José Otero”, subrayó.

“Y ahora va pasando como un filme las secuencias, muchas de ellas relacionadas con la televisión a la que estuve ligado 15 años, y haciendo más de 3.600 programas en vivo. Ojalá estuviesen hoy brindando conmigo tantos compañeros que no están; pero todo no se puede”, agregó Gustavo, visiblemente emocionado.

“Cuando me avisaron (del reconocimiento), surgió el recuerdo de mis padres. Tal vez suene infantil, pero en ese momento es como si mi madre se hubiese sentado al lado mío”, completó. (11-03-26).