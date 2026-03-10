La Región

(Con video) Rompió dos neumáticos tras caer en un bache en Ruta 3

Un automovilista sufrió la rotura de dos neumáticos luego de caer en un profundo bache sobre la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 661. El hecho ocurrió en las últimas horas y generó importantes daños en el vehículo.

Según relató el locutor Nésto Gil, el pozo se encuentra sobre la calzada y resulta difícil de esquivar, especialmente durante la noche. Tras el impacto, el auto quedó detenido al costado de la ruta mientras el propietario evaluaba los daños.

La situación volvió a generar reclamos por el estado de la Ruta 3 en ese sector, donde conductores advierten sobre la presencia de baches que representan un riesgo para quienes circulan por el lugar.

Fuente y video: BVC Bahía Blanca (10-03-26).

