“Nuestros hijos no son un número”

Un grupo de familias del Jardín de Infantes 903 de Oriente manifestó su “profunda preocupación y malestar” ante la decisión de reorganizar las salas del establecimiento, medida que implica la eliminación de la sala de 4 años.

“Hasta el momento, el jardín contaba con cuatro salas correspondientes a las edades de 2, 3, 4 y 5 años. Sin embargo, se nos ha informado que a partir de ahora se pasará a un esquema de tres salas: una de 2 pura, una de 3 y 4 años y otra de 4 y 5 años, lo que implica la redistribución de los niños que actualmente cursan la sala de 4 años”, destacaron los padres en un comunicado.

“Esta decisión genera una gran preocupación en las familias, ya que se produce con el ciclo lectivo ya iniciado y afecta directamente a los niños, quienes deberán cambiar de docente, de contenidos pedagógicos y en muchos casos separarse de sus compañeros, con quienes comparten el recorrido educativo desde sala de 2 años”, agregaron.

“Consideramos que esta situación representa un retroceso en términos educativos y sociales para nuestros hijos, además de generar incertidumbre en la comunidad educativa”, señalaor.

El texto continúa así:

“Resulta especialmente preocupante que la sala que se elimina cuenta con una matrícula de 11 alumnos, número que entendemos suficiente para su continuidad.

“Los padres también advierten que la fusión de edades genera una clara diferencia en los niveles de aprendizaje dentro de una misma sala, lo que inevitablemente lleva a una nivelación pedagógica hacia abajo, afectando el desarrollo y los contenidos que corresponden a cada edad.

“A su vez, esta reorganización implica una mayor carga para los docentes, quienes deberán trabajar con grupos más numerosos y con niños de diferentes edades en una misma sala, lo que complejiza la planificación pedagógica y el acompañamiento individual que cada niño necesita en una etapa tan importante de su desarrollo.

“Asimismo, nos urge una respuesta de diálogo por parte de las autoridades responsables a nivel distrital ya que es una medida inminente que rige a partir del próximo Lunes 16 de Marzo de 2026

“Como padres y madres que apostamos a la educación pública y que sostenemos con nuestro trabajo e impuestos el sistema educativo, solicitamos que se revea esta medida y se priorice el bienestar y la estabilidad educativa de los niños.

“Las familias del jardín esperamos respuestas y soluciones concretas de las autoridades correspondientes”. (10-03-26).