Nuevo camión de residuos para Marisol

Acompañado del secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Ramiro Zarzoso, Eel intendente Juan Chalde entregó este miércoles las llaves de un nuevo camión recolector de residuos al subdelegado municipal en Marisol, Ariel Traverso, y al encargado de la maquinaria, Adrián Manfra.

En el acto, desarrollado en la Dirección de Servicios, Chalde expresó su satisfacción por el logro: “Esto constituye un gran avance para la prestación de servicios en Marisol. También ratificamos que los recursos obtenidos por tasas en el balneario los volcamos inmediatamente en mejorar esos servicios”.

Por su lado, manifestó que la unidad recibida se tomarán los recaudos para que el camión sea conservado en el estado en que se recibe y manifestó que lo pondrá a trabajar inmediatamente.

En detalle

La unidad entregada es un camión IVECO 170 E 22, con caja compactadora de residuos, que fue reacondicionada a nueva, y tiene una capacidad de 8 metros cúbicos. Fue adquirida a la empresa Vial Truck mediante la licitación pública 11/2025. (05-03-269.

