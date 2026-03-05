La ciudad

Fiesta del Olivo: inscripciones para dos concursos de cocina

La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto

Se realizarán dos concursos de cocina en el anfiteatro del vivero parque municipal en el marco de la Fiesta Provincial del Olivo.

El primero será el ya tradicional “Cocina a Fuego”, que se realizará el sábado 14, desde las 15, mientras que el domingo 15, a partir de las 13, se concretará por primera vez un concurso de cocina destinado a los niños de 8 a 13 años, denominado “Sabores que Crecen”, coordinado por Ignacio Hiriart. A la tarde se presentará el show del circo de Chisperito.

Las inscripciones para ambos certámenes se pueden formalizar en el siguiente link: https://fiestadelolivo.dorrego.gob.ar

05-03-26

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Coparticipación: la mayoría de los municipios de la zona sufrieron grandes ajustes / ¿Cuánto perdió Dorrego?

Chalde en el Concejo: “Decían que no se podían hacer viviendas, pero sí se puede”

Un repaso random por nuestro archivo / 11-08-14: Dorrego se sumaba a la Ruta de la Miel

Gentile Michelena, el ejemplo de vida que impulsa al equipo Satorra Competición

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior