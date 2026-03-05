Fiesta del Olivo: inscripciones para dos concursos de cocina

Se realizarán dos concursos de cocina en el anfiteatro del vivero parque municipal en el marco de la Fiesta Provincial del Olivo.

El primero será el ya tradicional “Cocina a Fuego”, que se realizará el sábado 14, desde las 15, mientras que el domingo 15, a partir de las 13, se concretará por primera vez un concurso de cocina destinado a los niños de 8 a 13 años, denominado “Sabores que Crecen”, coordinado por Ignacio Hiriart. A la tarde se presentará el show del circo de Chisperito.

Las inscripciones para ambos certámenes se pueden formalizar en el siguiente link: https://fiestadelolivo.dorrego.gob.ar

05-03-26