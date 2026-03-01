Una necesaria aclaración sobre las informaciones policiales

LA DORREGO aclara que las noticias policiales publicadas por nuestro medio se elaboran, mayoritariamente, en base a comunicados oficiales emitidos por las autoridades competentes.

El contenido difundido respeta básicamente la información proporcionada en dichos partes oficiales, sin agregar, suprimir ni modificar datos sustanciales. Asimismo, nuestro medio se ajusta al criterio adoptado por las autoridades respecto de la difusión —o no— de las identidades de las personas involucradas en los hechos delictivos.