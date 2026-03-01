Policiales
Una necesaria aclaración sobre las informaciones policiales
LA DORREGO aclara que las noticias policiales publicadas por nuestro medio se elaboran, mayoritariamente, en base a comunicados oficiales emitidos por las autoridades competentes.
El contenido difundido respeta básicamente la información proporcionada en dichos partes oficiales, sin agregar, suprimir ni modificar datos sustanciales. Asimismo, nuestro medio se ajusta al criterio adoptado por las autoridades respecto de la difusión —o no— de las identidades de las personas involucradas en los hechos delictivos.
En aquellos casos en que la policía no difunde identidades, nuestro medio se abstendrá de publicarlas. Del mismo modo, cuando la información oficial incluya las identidades, estos serán reproducidos en los términos en que fueron comunicados. (01-03-26).