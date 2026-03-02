Un repaso random por nuestro archivo (21-03-26) / Fallecía Argentino Luna: así lo recordaba Amílcar González

Así lo informó LA DORREGO el 21 de marzo de 2011:

El ex presidente de la Peña Nativista, Amílcar González, entendió que con la muerte de Argentino Luna “se fue un referente grande de la música tradicional bonaerense”, al considerar que tenía “letras muy lindas referentes a la vida, a los artistas, a las cosas que pasan” y reflexionó que el fallecimiento del artista “es una lástima ya que aún tenía mucho para dar”.

“Una pena porque se estaba afianzando en la improvisación”, explicó el dirigente a LA DORREGO, al tiempo que detalló: “íbamos teniendo información de cómo transcurría su enfermedad, pero su estado era muy difícil y se fue agravando a medida que pasaban los días. De a poco, se van yendo casi todos”.

Recordó que el cantautor “vino al cine San Martín de Dorrego cuando era muy joven y cuando no era Argentino Luna sino Rodolfo Jiménez. En ese tiempo, hacía letras muy criollas, muy paisanas dado su origen campesino”. (02-03-26).