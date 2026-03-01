La policía local confirmó que fueron esclarecidos varios delitos

La Policía de Coronel Dorrego confirmó que durante la presente semana se logró el esclarecimiento de diversos hechos delictivos ocurridos en nuestra ciudad.

En primer lugar, se esclarecieron cinco hechos denunciados por daños, cometidos en distintos puntos de la localidad bajo la misma modalidad: pinchadura y rotura de cubiertas mediante la utilización de un objeto punzocortante. Los hechos fueron perpetrados por dos menores de 13 y 15 años, respectivamente. Intervienen el Juzgado N° 3 y la UFIJ N° 9 del DJBB.

En el marco de una investigación por hurto de un tráiler sustraído en calle España, se logró recuperar el rodado y establecer la autoría del hecho, la cual recayó en un ciudadano de 44 años de edad, cuya identidad no fue difundida. Interviene la Ayudantía Fiscal de Coronel Dorrego.

Asimismo, se concretó la aprehensión de dos menores de 16 y 17 años, que minutos antes habían cometido un hurto en un comercio ubicado en calle 9 de Abril al 1400. Interviene la UFIJ N° 3 FRPJ, DJBB.

Por otra parte, se procedió a la detención de un sujeto identificado en el comunicado policial como F.E., de 35 años de edad, oriundo de la localidad de Tres Arroyos, por infracción a los artículos 72 y 74 inciso A del Decreto Ley 8031.

Personal policial también concretó la detención de G.M.C., de 43 años de edad, oriundo de Tres Arroyos, sobre quien recaía un pedido de Paradero Activo dispuesto por el Juzgado de Familia N° 1 de B. Bca.

Durante la semana se llevó a cabo además la interceptación de seis ciudadanos, todos oriundos de la localidad de José C. Paz, por infracción a la Ordenanza Municipal 3596/16, Artículo 1°, Título VII, inciso 18.

Finalmente, se concretó la aprehensión de J.M.B., de 33 años de edad, residente en nuestra ciudad, por el robo ocurrido en un domicilio ubicado en calle Islas Malvinas al 100. Interviene la UFIJ N° 15 DJBB. (01-03-26).