La paz por la fuerza

Nota de Atilio Borón en Página 12

Los dos ”estados canalla” más peligrosos del mundo, Estados Unidos e Israel, lanzaron un sorpresivo ataque en contra de objetivos indiscriminados de Irán, tanto civiles como militares. En un acto de infame traición y desprecio por las reglas más elementales de la diplomacia, el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas la agresión se produjo mientras Washington decía que su gobierno estaba negociando con Teherán. Este tránsito hacia la violencia armada mientras se hallaba vigente un acuerdo previo entre dos países tiene muchos antecedentes en la historia del sistema internacional. El más conocido tal vez sea la artera puñalada por la espalda que Adolf Hitler le asestó a la Unión Soviética con la fulminante ruptura del Pacto Molotov-Von Ribbentrop y la súbita invasión de la URSS en la llamada Operación Barbarroja.

Trump y Netanyahu son dos rateros que disponen de un enorme arsenal de armas de todo tipo y que solo las guerras que libran sin cesar desde hace años los salva de ir a la cárcel.

Son pocos los datos que permiten evaluar los alcances de la agresión sufrida por Irán. Tampoco se sabe mucho de los infligidos por la respuesta de este país a distintas ciudades de Israel y a las numerosas bases militares que Estados Unidos tiene dispersas por el Golfo Pérsico. El ayatola Alí Hoseiní Jamenei, líder supremo de Irán desde 1989, murió en los ataques. Está confirmada la noticia del mortífero ataque a una escuela primaria de niñas en la ciudad de Minab (foto), situada en el sur del país, en donde, al momento en que se escriben estas líneas, se reportaba un total confirmado de 80 niñas fallecidas mientras se removían los escombros en busca de posibles sobrevivientes. Este ataque sólo pudo ser realizado a partir de una convicción profunda por parte de la dirigencia israelí: que los iraníes son una “raza inferior”, al igual que los palestinos, y que se los puede -¡y debe!- matar sin ninguna clase de escrúpulos. Y que los niños, ya desde corta edad, son todos sin excepción terroristas y asesinos en potencia con los cuales no se debe tener ningún tipo de consideración.

La justificación para el ataque combinado de EE.UU. e Israel es la renuencia de Teherán a poner fin a su programa de enriquecimiento de uranio. El objetivo es impedir que Irán pueda acceder a la fabricación de un arsenal de bombas atómicas. Para Washington y Tel Aviv la seguridad regional sólo puede ser garantizada por el monopolio atómico que Occidente le facilitó a Israel. Es una premisa absurda que crea las condiciones ideales para el interminable estallido de guerras y conflictos de todo tipo, además de atentados terroristas y la generalización de la violencia. Hasta los ataques que Irán sufriera en Junio del 2025 ese país permitía las inspecciones periódicas de sus instalaciones nucleares a cargo de los expertos de la Organización Internacional de la Energía Atómica. Luego de los ataques que Israel y Estados Unidos lanzaron en contra de ese país se suspendieron los permisos. De esto habló y mucho la prensa, en general controlada por el imperio y la derecha mundial, identificada hoy con el sionismo. De lo que no habló esa prensa, en cambio, es que Israel jamás permitió que dicho organismo, o cualquier misión ad hoc, de Naciones Unidos o de algún organismo internacional realizara una inspección de sus instalaciones nucleares. En un informe reciente la Federación de Científicos Estadounidenses estimó que en la actualidad Israel dispone de 90 ojivas nucleares contra cero de Irán y de cualquier otro país del Asia Occidental. Es obvio que una situación así no sólo es injusta sino que promueve una permanente y creciente nivel de asimetría militar en la región. Israel, protegida por Estados Unidos, tiene derecho a la defensa y la seguridad; los demás países no. El resultado: una guerra interminable.

El objetivo de la Administración Trump y el régimen racista israelí es el cambio de régimen en Irán. Quieren que ese país desande el camino y restaure la monarquía del sha Mohammad Reza Pahlaví, un siniestro tirano impuesto por Estados Unidos luego de que la CIA acabara con el gobierno del líder nacionalista y reformista Mohammad Mosaddeq orquestando el golpe de estado del 19 de agosto de 1953, el primero que “la agencia” realizaría en su historia; el segundo sería el que perpetrara en contra de Jacobo Arbenz en Guatemala el 27 de junio de 1954. El heredero de la corona persa, Reza Ciro Pahlaví , vive en Maryland, cerca de Langley (Virginia), ciudad donde se encuentran las oficinas de la CIA, de modo que todo está a mano. Desde el exilio el príncipe heredero se inspiró en el “patriotismo” de María Corina Machado, la inverosímil Premio Nobel de la Paz que procuró por todos los medios que Estados Unidos invadiera Venezuela. Para su sorpresa, cuando lo hizo el 3 de enero del corriente año no fue para llamarla para que asumiera la presidencia del país sino que se la relegó a un discreto tercer plano. Roma no paga traidores, dicen, y mucho menos lo hace alguien tan avaro como Trump. Volviendo al caso iraní, el príncipe heredero aplaudió el ataque sufrido por su país e invitó a las masas a sacarse de encima al “régimen de los ayatolas.” Su llamada parece haber caído en oídos sordos, porque los mayores recuerdan muy bien que la monarquía encabezada por su padre dejó tras de sí una estela interminable de encarcelamientos, exilios, torturas y ejecuciones sumarias, aparte de poner las riquezas del país, sobre todo el petróleo, en manos estadounidenses. La revolución que puso fin al régimen en 1979 contó con un impresionante nivel de apoyo popular precisamente por las tropelías y brutalidad de su padre. Parece poco probable que el hijo pueda retornar sobre los hombros de una enorme movilización popular.

La guerra contra Irán seguirá su curso. Para Estados Unidos acabar con “el régimen iraní” es fundamental porque complicaría el abastecimiento de petróleo a China, objetivo prioritario de la política exterior de Estados Unidos. El Secretario General de la ONU, Antonio Gutérrez, condenó en la red social X la agresión de Estados Unidos e Israel pero también, y sin calificación alguna, la represalia lanzada por Irán. Tanto aquellos como éste son igualmente culpables, según Gutérrez. El agredido merece la misma sanción que el agresor. El derecho a la legítima defensa desaparece en la declaración de tan alto funcionario. Cuando muchos se preguntan por las causas de la crisis de las Naciones Unidos la cobardía y sumisión a los dictados del imperio de su Secretario General ofrece una buena pista para comprender la génesis del problema. Por eso Trump, aspirante a Dictador Mundial, se propuso con su club de amigos, el Consejo de la Paz, establecer en Gaza, la Gaza de los palestinos, un gigantesco Mar-a-Lago en donde sesionará esa pandilla de megamillonarios, estafadores y pedófilos con la pretensión de administrar una tierra robada a los palestinos como si fuera propia, y así reemplazar al Consejo de Seguridad de la ONU en la gestión cotidiana de esa operación inmobiliaria. Trump y sus secuaces tendrán un rudo despertar porque los palestinos no cesarán en su intento de recuperar su tierra. (01-02-26).