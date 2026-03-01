Policiales

Grave accidente entre un auto y una moto en la curva de Santo Tomás

Un fuerte accidente se registró anoche, alrededor de las 22, en la Ruta 78, en la curva de Santo Tomás, acceso a Monte Hermoso. Por causas que aún se investigan, un automóvil y una motocicleta colisionaron, dejando como saldo un hombre con heridas de gravedad.

Segpún informó FM Manantial, el siniestro involucró a un Peugeot 207 (dominio NMN685), conducido por Marcela Andrea Marín, de 53 años y oriunda de Buenos Aires, y a una motocicleta de 450 cc que circulaba sin dominio colocado.

El conductor del rodado menor fue identificado como Jaque Ivo, de 33 años, domiciliado en Monte Hermoso.

Tras el impacto, el motociclista fue trasladado e intervenido quirúrgicamente en el Hospital Interzonal Dr. José Penna de Bahía Blanca.

Los médicos constataron que presenta fractura de tibia, peroné y fémur en la pierna izquierda. Las lesiones fueron calificadas como graves, aunque sin riesgo de vida. (Fuente y foto FM Manantial). (01-03-26).

