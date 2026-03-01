Alejandro Guidobaldi será el nuevo cura párroco de nuestra ciudad

“Hay despedidas que duelen, pero que al mismo tiempo están cargadas de sentido. Así vive la comunidad de Coronel Suárez el anuncio del traslado del cura párroco Alejandro Guidobaldi, quien dentro de poco más de un mes dejará su tarea pastoral en la ciudad para asumir un nuevo destino en Coronel Dorrego. También prestará servicio pastoral en Monte Hermoso”.

Así lo informó el portal La Nueva Radio Suárez.

“Hace un tiempito, después de diversas charlas con el obispo, llegamos a un acuerdo para que me traslade a dos parroquias: una en Coronel Dorrego y otra en Monte Hermoso. Alrededor del 13 de abril estaría partiendo”, explicó con serenidad.

El próximo 5 de marzo cumplirá ocho años al frente de la comunidad suarense. Ocho años intensos, atravesados por alegrías, desafíos, incertidumbres y también por uno de los momentos más difíciles de la historia reciente: la pandemia. “Me tocó acompañarlos y atravesarla yo mismo también. Fueron ocho años de gracia, en lo personal y, ojalá, también para toda la comunidad”, reflexionó.

Un nuevo destino pastoral

El traslado marca una nueva etapa en su ministerio. En Coronel Dorrego asumirá la responsabilidad pastoral en reemplazo de Walter Paris, iniciando así un nuevo desafío al servicio de esa comunidad. La designación responde a una decisión diocesana conversada con el obispo, en el marco de la organización pastoral de la región.

Si bien el cambio implica dejar una comunidad con la que construyó un fuerte vínculo, Guidobaldi lo asume desde la fe y la obediencia pastoral. “Siempre les digo que no hay que desentenderse de los padres, que no hay que buscar lo más cómodo. Hay momentos en la vida en los que por amor hay que retribuir el amor recibido. En este caso me tocó vivir aquello que también enseño”, expresó.

No es una renuncia al vínculo, sino una transformación. Porque cuando los lazos son verdaderos, trascienden las distancias. “Me llevo muchas amistades, familias de las que me hice parte. Eso no se corta”, aseguró.

Ocho años que dejan huella

Al mirar hacia atrás, el Padre Alejandro enumera momentos que atesora como postales imborrables: retiros, celebraciones, anécdotas con niños, encuentros con jóvenes e incluso aquella recordada misa celebrada en una cueva en la sierra junto a scouts.

También hubo aprendizajes y crecimiento: “Como los padres aprenden a ser padres día a día, nosotros aprendemos a ser sacerdotes con el tiempo. Seguramente Dios me fue preparando en estos años para lo que vendrá”.

El anuncio de su partida coincidió con el inicio de la Cuaresma. “Es tiempo de desprendimiento —les dijo a los fieles—, pero el centro no es el desprendimiento del Padre Alejandro, sino prepararnos para vivir la Pascua”. Un mensaje que resume su mirada: poner el foco en lo esencial.

En su lugar llegará el sacerdote Matías Burgui, actualmente párroco en San Cayetano, quien continuará el camino pastoral en Coronel Suárez.

“La comunidad suarense lo despide con gratitud, mientras que en Coronel Dorrego se prepara para recibir a su nuevo párroco. Porque así es la vida de la Iglesia: caminos que se cruzan, misiones que se renuevan y comunidades que siguen creciendo en la fe”, cierra la nota del portal suarense. (Fuente y foto La Nueva Radio Suárez). (01-03-26).