(Entrevista en LA DORREGO) Gagna y Balda: críticas a la reforma laboral y expectativa por un año de mayor debate en el Concejo

Las concejalas de Fuerza Patria Mercedes Gagna y Ana María Balda expresaron por LA DORREGO su firme rechazo al proyecto de reforma laboral y advirtieron sobre sus posibles consecuencias en caso de aprobarse. Señalaron que la iniciativa implica “un retroceso en materia legislativa y de garantía de derechos”, y sostuvieron que atenta contra conquistas históricas del movimiento obrero.

Balda enmarcó su postura en una explicación histórica del constitucionalismo social. Recordó que los derechos laborales no son “un invento del peronismo”, sino que surgen a nivel mundial como respuesta a las desigualdades entre capital y trabajo, con antecedentes como la Constitución de Weimar de 1919 y la reforma mexicana de 1917. En Argentina, indicó, esos principios fueron incorporados en 1949 y, luego, reafirmados con el artículo 14 bis en 1957. “Lo que está en peligro ahora son los derechos de todos los trabajadores”, afirmó.

Las dos ediles cuestionaron especialmente algunos puntos del proyecto, como la creación de un fondo para indemnizaciones que, según señalaron, podría financiarse con aportes vinculados al sistema jubilatorio. También hicieron mención a la posibilidad de extender la jornada laboral mediante el denominado “banco de horas”. A su entender, la polémica por las licencias habría funcionado como “distracción” frente a aspectos que consideran más graves.

Además, consideraron que la aprobación de la reforma podría abrir numerosos planteos de inconstitucionalidad, tanto individuales como colectivos, por presunta contradicción con la Constitución Nacional y tratados internacionales. No obstante, reconocieron que aun con fallos adversos en casos concretos, la norma podría continuar vigente, como ocurrió —según ejemplificó— con el DNU dictado al inicio de la gestión presidencial de Javier Milei.

Luego, manifestaron preocupación por trabajadores que se expresan a favor de una reforma que, consideran, podría perjudicarlos. “Muchos no toman dimensión de la gravedad hasta que les afecta directamente el bolsillo”, señalaron, y atribuyeron esa situación a una pérdida de conciencia sobre los derechos laborales y el rol de la política.

En el plano local, destacaron el nuevo escenario del Concejo Deliberante local, donde el oficialismo ya no cuenta con mayoría automática. Consideraron que esto habilita una etapa de mayor debate y posibilidad de consensos proyecto por proyecto. Anticiparon que impulsarán el tratamiento de iniciativas propias que permanecen en comisión.

Si bien marcaron diferencias en votaciones recientes —como en el tratamiento de tasas—, resaltaron que existe un clima de respeto entre los bloques y voluntad de acompañar aquellas propuestas que resulten beneficiosas para la comunidad. “Nuestra intención nunca es entorpecer, sino trabajar para los vecinos y vecinas”, concluyeron.

Escuchá la nota:

01-03-26