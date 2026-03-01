Butaca 1.470 / Buenas pelis para ver o revivir en plataformas: Johnny & June: Pasión y locura (2005)

La película Johnny & June: Pasión y locura fue dirigida por James Mangold y se estrenó en cines en 2005.

La película recibió críticas mayoritariamente positivas en los agregadores de reseñas: en Rotten Tomatoes tiene un alto índice de aprobación, con la mayoría de críticas catalogándola como fresh (positiva), y la media general indica una recepción generalmente favorable.

Muchos críticos destacaron que el film captura con autenticidad las sutilezas emocionales de la vida de Johnny Cash, con actuaciones que hacen que la historia sea atractiva y disfrutable incluso para quienes no conocen en profundidad al artista.

Joaquin Phoenix y Reese Witherspoon fueron elogiados por sus interpretaciones: su química en pantalla y la manera en que representan a Johnny Cash y June Carter son frecuentes puntos positivos en reseñas.

La interpretación de Phoenix como Cash, en especial su entrega al cantar (incluso grabando las canciones él mismo), fue señalada como uno de los grandes méritos del film, aportándole credibilidad y fuerza emocional a la narrativa.

Reese Witherspoon, que interpreta a June Carter, también recibió elogios por su energía, presencia y autenticidad, elementos que le valieron reconocimientos importantes (incluyendo premios, como el Oscar a Mejor Actriz).

Varias críticas valoran que la película, más que un simple biopic musical, combina lo íntimo de la relación amorosa con la trayectoria artística de Cash, lo que la convierte en un drama romántico emotivo y bien balanceado.

La historia de su amor con June es vista en general como uno de los puntos más conmovedores de la película, aportando una dimensión humana y profunda a una figura icónica del country. (01-03-26).