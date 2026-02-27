El Perdido: comienza este sábado la 31ª Fiesta Tradicionalista de Los de Fierro

La localidad de El Perdido se prepara para vivir jornadas muy esperadas con la celebración de la 31ª Fiesta Anual Tradicionalista organizada por la Agrupación Gaucha Los de Fierro.

La realziación dará inicio mañana sábado 28 de febrero con una emblemática cabalgata que unirá Coronel Dorrego con El Perdido. La partida está programada para las 14, estimando el arribo a las 19. Allí, se realizará un merecido homenaje Carlos Molina.

Al caer la noche del sábado, la actividad se trasladará al Club Progreso de El Perdido, donde, a partir de las 21,30, se llevará a cabo una gran velada folklórica. El escenario contará con la destacada presencia en vivo de Claudio Daniel Toro, quien compartirá protagonismo con el grupo de danza local Lazos de Amistad. La propuesta cultural se completará con una peña libre animada por el Chango Paz y sus músicos, cerrando la velada con un baile campero al ritmo de Queso y Dulce.

El broche de oro de estas celebraciones tendrá lugar el domingo 8 de marzo, en el predio ubicado en el kilómetro 577 de la Ruta 3. A partir de las 9, se realizará la apertura del campo de doma para dar inicio a una intensa jornada de jineteada. El programa incluye diversas categorías con 15 caballos en crina, 15 en gurupa y 30 caballos con basto y encimera, sumando además caballos elegidos y la participación de las mejores tropillas invitadas de toda la región.

Con una entrada general de $30.000 y premios por 6 millones de pesos. La actividad animada por Santiago Ayzaguirre, acompañado por la labor del pagador Nahuel Federizzi. Los asistentes podrán disfrutar también de un completo servicio de cantina que ofrecerá el tradicional asado y empanadas. (27-02-26).