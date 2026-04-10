Condenado por matar a su nieto: a fines de abril se realizará una nueva audiencia para readecuar la pena

Luego de que el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires hiciera lugar de manera parcial al recurso interpuesto por la defensa de Domingo Faustino Verna, condenado en 2024 por el homicidio de su nieto Brian Alexis Verna Batalla, el 21 de abril se realizará una nueva audiencia de cesura para readecuar la pena.

Es que La Sala III de Casación entendió que se debe tener en cuenta como atenuante de su conducta la disminución de la capacidad de comprensión de la criminalidad del acto, según la conclusión de un informe psiquiátrico.

En el nuevo encuentro, la defensa y la fiscalía deberán plantear los pedidos de pena acorde a lo decidido por el superior tribunal, “pues claramente pudo haber influido para configurar el exceso en la legitima defensa con la que actúo Verna, al momento de efectuar los disparos contra su nieto…”, señala el fallo.

La conducta de Verna fue analizada en un juicio por jurados, quienes en octubre de 2024, decidieron declararlo culpable del delito de homicidio con exceso de legítima defensa. Más tarde, el juez Hugo De Rosa dispuso 4 años de prisión para el imputado.

El hecho ocurrió 13 de junio de 2022 en el domicilio de calle Arturo Jauretche 2.785 esquina Pasaje Juan Carlos Cobián de Bahía Blanca, más precisamente sobre el ingreso del garaje.

En momentos en los que Brian Verna estaba intentando ingresar a la casa, en forma hostil, propinando golpes contra la puerta, Domingo Verna portó un arma de fuego tipo revólver calibre 32 corto para defenderse y efectuó cinco disparos contra su nieto, los que le causaron diversas lesiones que le provocaron la muerte. (10-04-26).