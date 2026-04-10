El Partido Justicialista Movimiento Derecho al Futuro respaldó a la Biblioteca al Paso tras los dichos del bloque de LLA

El Partido Justicialista Movimiento Derecho al Futuro Coronel Dorrego repudió los dichos del bloque de La libertad Avanza Coronel Dorrego en la sesión del Concejo Deliberante para con la Biblioteca El Árbol del Cielo Biblioteca al paso. “Anhelamos por más Bibliotecas al paso en cada esquina de nuestra ciudad”, destacó el espacio político que se referencia nacionalmente en el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Ese comunicado surgió en base a esta publicación: La Biblioteca al Paso El Árbol del Cielo nuestra ciudad se exrpresó tras las declaraciones realizadas por el bloque de La Libertad Avanza en la última sesión del Concejo Deliberante, donde la institución fue mencionada en términos que generaron malestar y tristeza entre quienes la integran y acompañan.

Como informó a LA DORREGO, el posteo en redes fue acompañado por un video del momento mencionado.

Este es el contenido textual del comunicado:

“Hoy no tenemos imágenes de caritas sonrientes ni del sol iluminando los libros. Tenemos que compartir algo de lo que deben estar al tanto porque este lugar, el físico y este simbólico es suyo.

“En la última sesión del Concejo, desde el bloque LLA se refirieron a nuestra biblioteca en términos que nos pusieron muy tristes. Queremos compartirlo con ustedes.

“Sabemos que aquí no hace falta explicar qué es la Biblio: ustedes la conocen, la quieren y la hacen cada día. Lo compartimos para encontrarnos, para abrazarnos en comunidad y para pensar juntos cómo seguir cuidando este espacio que nos acaricia y entibia el alma.

“Porque la soñamos, la proyectamos, la construimos y la sostenemos con amor, con cuidado y perseverancia.

Gracias por estar “. (10-04-26).