Analizan un proyecto que apunta al control sobre motos con escapes modificados y maniobras peligrosas

El Concejo Deliberante decidió enviar a la Comisión de Interpretación, Petición y Reglamento un proyecto de ordenanza del bloque de Fuerza Patria que busca fortalecer la regulación sobre el uso de motocicletas con escapes modificados y conductas peligrosas en el tránsito. La iniciativa responde a las quejas de los vecinos por ruidos molestos, contaminación sonora y riesgos viales derivados de conductas temerarias.

La iniciativa, presentada en la sesión del pasado 25 de marzo, fue explicada por el concejal Luis Amuchastegui y tiene como objetivo principal proteger la salubridad pública y reducir la contaminación acústica y ambiental generada por vehículos con caños de escape libres o alterados.

Además, propone establecer medidas concretas de control, como el secuestro preventivo de motos que incumplen las normativas, y la posibilidad de decomiso de partes modificadas. Se busca también sancionar las conductas peligrosas, incluyendo maniobras temerarias y pruebas de velocidad ilegales, conocidas como picadas, que ponen en riesgo la integridad física de conductores, peatones y mascotas.

Durante la sesión, los concejales coincidieron en que la normativa vigente, como la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, ya regula aspectos relacionados con emisiones de gases y ruidos, pero señalaron que la problemática social y la percepción de inseguridad aumentan la necesidad de acciones adicionales. La mayoría consideró conveniente tratar el proyecto en comisión para perfeccionarlo y evitar superposiciones normativas que puedan generar confusiones o duplicidades.

El concejal Casiano Gutiérrez (UCR) destacó que las multas propuestas, que oscilan entre 600 mil y 3 millones de pesos, resultan muy elevadas y dificultan la efectiva recuperación de las infracciones, además de señalar que la persecución de motocicletas en circulación no siempre resulta sencilla. Por su parte, otros ediles subrayaron que la normativa ya existente, como ordenanzas municipales y la legislación nacional, ofrecen herramientas suficientes para actuar, y que el foco debe estar en incrementar los controles y en campañas de concientización.

La propuesta de Fuerza Patria contempla la creación de un fondo municipal destinado a financiar acciones de educación vial y campañas de sensibilización sobre el uso responsable de los vehículos. Sin embargo, algunos concejales expresaron reservas respecto a la creación de nuevos fondos, debido a la normativa ya vigente que regula las multas y sanciones. (10-04-26).