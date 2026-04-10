Los bloques de UCR y Fuerza Patria rechazaron proyecto de La Libertad Avanza para sumar capacitación vial al renovar licencias

El Concejo Deliberante rechazó un proyecto de resolución que proponía incorporar una instancia obligatoria de capacitación en educación vial al momento de renovar la licencia de conducir. La iniciativa, impulsada por el bloque Alianza La Libertad Avanza, obtuvo solo dos votos afirmativos de los ediles libertarios y diez negativos de las bancadas de la UCR y Fuerza Patria.

La propuesta planteó la implementación de una capacitación breve, de carácter informativo y no evaluativo, destinada a quienes tramiten la renovación de su licencia por vencimiento. El objetivo central apuntó a reforzar conocimientos sobre normas de tránsito, señalización y conducción responsable, con el argumento de que los conductores no actualizan contenidos desde la obtención inicial del carnet.

Durante la presentación, la concejala libertaria Rosana Cabarcos sostuvo que la medida no implicaba un examen ni un filtro excluyente, sino una instancia de concientización accesible. Remarcó que la capacitación podría realizarse de forma presencial o virtual, incluso durante tiempos de espera dentro del trámite, sin generar demoras significativas. Según expresó, la iniciativa buscó mejorar la seguridad vial a partir de la prevención y la educación, sin sumar burocracia.

El texto también contempló la excepción para licencias profesionales, en función de que sus titulares atraviesan controles más frecuentes y exigencias específicas. Además, señaló la reciente creación del juzgado de faltas local como una oportunidad para articular políticas públicas en la materia.

Sin embargo, desde los otros dos bloques surgieron objeciones de peso. La concejala Ana María Balda (Fuerza Patria) expresó coincidencia con los fundamentos generales sobre la importancia de la educación vial, aunque cuestionó la obligatoriedad de la capacitación como requisito para completar el trámite. Argumentó que la legislación vigente, en particular la ley nacional de tránsito y la adhesión provincial, ya establece condiciones específicas para la emisión y renovación de licencias, por lo que una norma local no puede imponer exigencias adicionales.

En la misma línea argumental, el concejal radical Santiago Sola rechazó la propuesta al considerar que el sistema actual contempla instancias formativas suficientes al momento de obtener la licencia por primera vez. También mencionó que existen casos en los que se exige nuevamente capacitación, como renovaciones fuera de término o para personas mayores de 70 años. A su vez, advirtió que la implementación de esta medida implicaría una mayor demanda de recursos municipales y podría extender los tiempos de gestión para los vecinos. (10-04-26).