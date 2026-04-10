Un repaso random por nuestro archivo / 15 de febrero de 2018: una barredora municipal rompía la calle frente a la comuna y la oposición pedía el parate de los trabajos de desagües pluviales

Así lo informó textualmente LA DORREGO:

El paso de la barredora municipal frente al palacio comunal generó esta mañana la rotura de parte de los adoquines y renovó las críticas de los concejales de la oposición a la obra de desagües pluviales en Avenida Fuertes, entre Santagada y Presidente Perón. La bancada del Frente Para la Victoria – Unidad Ciudadana exigió al Ejecutivo que “en forma urgente y preventiva suspenda los trabajos en el sector hasta tanto se garantice la viabilidad y seguridad”.

A través de una nota enviada a la secretaria de Gobierno y Hacienda, Susana Lizarrondo, los ediles justicialistas recordaron que el 30 de noviembre del año pasado ya habían alertado, a través de un pedido de informes, que la “obra adolecía de fallas graves en su construcción al haber colapsado, en aquella oportunidad, la estructura”.

“Hoy, el hecho se ha repetido con el hundimiento del desagüe ya terminado en el tramo comprometido, al haber cedido la calle con el paso de la barredora municipal”, destacaron.

“Si bien esta ocasión se puso en riesgo el patrimonio municipal y la integridad física del conductor de la barredora, también implica un riesgo potencial a toda la comunidad que transite por esta avenida, con la consiguiente responsabilidad que le cabe al municipio frente a la afectación de la salud, patrimonio y seguridad de los conciudadanos”, agregaron.

En el pedido de informes de noviembre, el bloque del FPV – UC había solicitado la suspensión de las obras en ejecución hasta tanto se obtuvieran garantías sobre la fiabilidad de las mismas, pero la petición que fue denegada desde la Secretaría de Gobierno, aduciendo que estaban dadas todas las garantías del buen arte de la construcción de dicha obra.

A raíz de lo sucedido esta mañana, además de pedir que se detengan los trabajos, los concejales de la oposición redactaron otro pedido de informes en el que, en primer lugar, cuáles fueron los motivos del hundimiento de la Avenida Fuertes una vez terminados los desagües en dicho tramo de la obra.

También se pretende averiguar cuáles serán los costos que insumirá la reparación o construcción de una nueva obra de desagüe, y qué roturas sufrió la barredora municipal que participó del siniestro y el costo que demandará su reparación.

Si prospera el pedido de informes, el Ejecutivo también deberá responder qué medidas se están evaluando para aportar nueva tecnología que garantice el óptimo uso de los recursos presupuestados, y si se ha instruido a la Dirección de Asuntos Legales la promoción del correspondiente sumario administrativo por el hecho. (10-04-26).