Intendentes de la UCR le piden a Provincia la libre disponibilidad del 100% del fondo a los municipios

El Foro de Intendentes Radicales bonaerenses le pidió este jueves al Gobierno de Axel Kicillof que el total del Fondo de Fortalecimiento Municipal sea de libre disponibilidad, en medio de las dificultades financieras que atraviesan los distritos.

El planteo fue realizado durante una reunión de trabajo con el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, de la que participaron los intendentes Maximiliano Suescun (Rauch), Franco Flexas (General Viamonte), Pablo Barrena (Lobería) y Martín Randazzo (La Madrid)

Actualmente, el fondo — impulsado por el Ejecutivo y creado por la Legislatura a fines de 2025 a partir del endeudamiento provincial— se distribuye en un 70% de manera automática a los municipios mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD), mientras que el 30% restante está afectado a programas específicos que dependen de los ministerios de Infraestructura, Transporte y Cultura.

En ese marco, los jefes comunales reclamaron que ese 30% deje de ser administrado por ministerios bonaerenses y pase a ser de libre uso para los municipios, con el argumento de que el contexto actual exige mayor flexibilidad para afrontar gastos corrientes y sostener servicios esenciales.

Bianco les respondió que una eventual modificación del esquema no depende únicamente de la Jefatura de Gabinete, sino que requiere la intervención de la Legislatura bonaerense, lo que trasladará parte de las negociaciones a ambas Cámaras.

Búsqueda de acuerdos y agenda común

Los intendentes también manifestaron su intención de impulsar una iniciativa conjunta con jefes comunales de otros espacios políticos para avanzar en una revisión integral de los mecanismos de asignación de fondos.

Además, durante el encuentro , los intendentes de la UCR expusieron dificultades operativas en la prestación de servicios, particularmente en el transporte escolar, y se planteó la necesidad de optimizar el uso de los recursos disponibles.

La seguridad y el sistema de salud formaron parte de la agenda, con advertencias sobre niveles de tensión y saturación que afectan la capacidad de respuesta en los distritos.

Por último, la comitiva solicitó avanzar en la conformación de una mesa de trabajo con el gobernador Axel Kicillof para establecer prioridades y consolidar un canal de diálogo institucional permanente entre la Provincia y los municipios. (Infocielo). (09-04-26).