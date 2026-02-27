La ciudad

Se vivió una jornada recreativa en la colonia para personas mayores y con discapacidad

El jueves 26 de febrero se realizó una jornada de la colonia de verano en el predio de la Sociedad de Empleados de Comercio, en el marco de la propuesta de la Municipalidad destinada a personas mayores de 60 años y a personas con discapacidad mayores de 18.

Participaron decenas de asistentes en propuestas recreativas, deportivas y culturales.

Durante la mañana hubo deportes adaptados como croquet, tejo y ping pong, además de baile, caminatas, actividades acuáticas, arteterapia y charlas de salud. La organización también dispuso una colación saludable. Cada actividad se planificó para que los participantes pudieran realizarla de acuerdo con sus posibilidades, con acompañamiento del equipo interdisciplinario del área.

Estuvieron presentes la referente del Área de Personas Mayores y Personas con Discapacidad, Andrea Lupani, y el director de Desarrollo Humano, Luciano Ripoll, junto al equipo de trabajo.

La colonia de verano se desarrolla con encuentros semanales. (27-02-26).

La Dorrego

