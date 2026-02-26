“El gobierno pretende que el monotributo deje de existir”

Monotributistas comenzaron a recibir notificaciones en su domicilio fiscal electrónico en el marco del proceso de recategorización de oficio que puso en marcha ARCA y hay preocupación por la situación de las casi 5 millones de personas que integran este universo.

Desde MARA (Monotributistas Asociados República Argentina), Noelia Villafañe recomendó que cada monotributista ingrese a www.arca.gob.ar, se dirija a la pestaña de domicilio fiscal electrónico y revise si le ha llegado una notificación. El plazo para presentar el descargo y demostrarle a ARCA que no existe motivo para una recategorización es de 15 días hábiles desde que llegó la notificación.

Según indicó, el caso más generalizado de las recategorizaciones de oficio que se están efectuando, es por el movimiento bancario o en las billeteras virtuales.

También hay casos relacionados a la facturación. “Hay gente que no ha facturado, por ejemplo, los monotributistas sociales tienen la obligación de emitir 6 facturas en el semestre, y si no lo hacen, ARCA tiene la potestad de darles de baja de oficio; y en el caso del monotributo común, aunque no hay un mínimo de facturación, también está obligado a facturar”, precisó.

Otra de las causales por los que están excluyendo del monotributo a distintas personas es por las importaciones. “El monotributista no puede importar y si lo hace, lo excluyen”, remarcó.

Otro motivo, indicó es la cantidad de actividades económicas inscriptas: el monotributista social puede tener una sola y el monotributista común hasta tres. “En el caso que superen ese máximo de actividades, también los excluyen del monotributo”, señaló.

En cuanto a las recategorizaciones teniendo en cuenta los movimientos bancarios y particularmente de billeteras virtuales admitió que es injusto y puso como ejemplo a una persona que recauda dinero de sus hermanos para comprarle una heladera a sus padres, o aquella mujer que recibe la cuota alimentaria que le pasa el papá de su hijo. “Son movimientos en las billeteras virtuales que no corresponden a la actividad económica del monotributista, pero ARCA considera todos esos movimientos como que son ingresos genuinos”, criticó.

Villafañe planteó que por un lado hay “un ensañamiento” hacia el monotributistas a quien “lo están mirando con una lupa como si fuera un evasor” y, por otro, está vigente la ley de Inocencia Fiscal y el blanqueo de capitales: “es como que, si sos grande y poderoso, hacemos la vista gorda, pero si sos chiquitito y estás tratando de sostenerte para no cerrar tu actividad económica, te doy el último empujón para que termines”. (Frente a Cano). (26-12-26).