Monte Hermoso: varios medios nacionales se hicieron eco de la indignación con la pareja que sacó a un pingüino del mar para tomarse fotos

Una pareja fue criticada después de sacar a un pingüino del agua para tomarse fotos. El hecho ocurrió en Monte Hermoso y quedó registrado en un video por una mujer que presenció la secuencia.

En las imágenes se observa cómo el hombre lucha con el animal para poder agarrarlo, mientras la mujer lo acompaña sonriente a su lado. A la fuerza, logra llevarlo hasta la orilla, donde lo apoya sobre la arena mientras varios turistas le sacan fotos.

El pingüino, por su parte, aletea notablemente estresado, queriendo zafar de las manos del hombre. Finalmente, después de algunos segundos en la playa, logra volver al agua arrastrado por la corriente.

“¿Podemos hablar de la gente ignorante, mala y verdaderamente tonta que saca a los animales de su hábitat natural? ¡Molestándolos y agarrándolos de muy mala manera!”, escribió la joven en Facebook, completamente enojada con la situación.

No es extraño que aparezcan pingüinos durante la temporada de verano en la costa de Monte Hermoso; según explicaron desde el Museo de Ciencias Naturales “Vicente Di Martino” al portal BH Info, se trata de aves migratorias que “en esta época se movilizan hacia Brasil”, y por eso son vistas en playas argentinas.

A su vez, remarcaron que es recomendable no molestar a los animales, no mojarlos, no darles de comer y no intentar llevarlos al mar. También procurar que no haya perros cerca, ya que podrían lastimarlos.

El accionar de la pareja provocó indignación en Monte Hermoso, así lo expresaron varios usuarios que dejaron sus comentarios en la publicación de la joven: “¡Hay que denunciar!”, “¡Qué gente ignorante!”, “Pobrecito, cómo aleteaba para volver a entrar (al mar)”, fueron algunos de los mensajes.

Crónica, TN, Clarín, entre otros medios de alcance nacional, se hicieron eco de la noticia. (26-02-26).