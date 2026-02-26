La ciudad

Viernes de música y promos en el centro comercial de la ciudad

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
LEANDRO ABDALA

Mañana, viernes 27 de febrero, el centro comercial de Coronel Dorrego contendrá una propuesta que combinará música en vivo, promociones y actividades pensadas para fortalecer el movimiento comercial y generar un nuevo espacio de encuentro para la comunidad.

La iniciativa surge del trabajo conjunto entre comerciantes y el Municipio, con el objetivo de darle mayor impulso al centro de la ciudad y acompañar al sector comercial a través de una jornada diferente.

Desde los comercios se ofrecerán promociones especiales y se realizarán sorteos, mientras que el Municipio organizará un espectáculo musical al aire libre para que vecinos y vecinas puedan disfrutar de una tarde-noche distinta.

El escenario estará ubicado en la esquina de Yrigoyen y San Martín y la actividad comenzará a las 19. Los shows musicales estarán a cargo de los artistas locales Leandro Abdala y Camilo.

Se invita a las familias a acercarse y, quienes lo deseen, pueden llevar reposeras para disfrutar con mayor comodidad de los espectáculos. (26-02-26).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

La Justicia confirmó una medida de abrigo para una niña en Coronel Dorrego

Un repaso random por nuestro archivo / 30 de diciembre de 2013: Coti cerraba los festejos por el 126º de nuestro distrito

Tenencia responsable: un compromiso que va más allá del cariño

El lunes 2 abrirán las inscripciones para ocho viviendas que se harán en lote municipal

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior