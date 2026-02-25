La Región

Sudestada en Monte Hermoso: daños en la costanera y carpas de los paradores

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

Una sudestada se hizo sentir en la ciudad balnearia de Monte Hermoso, donde el avance del mar y las ráfagas de viento generaron daños en la zona costera durante la noche del martes.

La pleamar se registró alrededor de las 22.20 y coincidió con viento sostenido del sector sudeste, lo que potenció el impacto del agua sobre la franja costera. Como consecuencia, se produjeron destrozos en las estructuras de madera ubicadas en la costanera y roturas en carpas de los paradores de la playa.

Desde primeras horas de la mañana, personal municipal comenzó un relevamiento para evaluar los daños y avanzar con tareas de reparación en los sectores más afectados. Las cuadrillas trabajaron especialmente en la zona de maderas deterioradas y en el ordenamiento del sector de carpas dañadas por el viento. (Fuente y foto Canal 7 de Bahía Blanca). (25-02-26).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

(Con audio) Sifilis: en Bahía Blanca los casos subieron más del 300% desde 2020

Priscila Minnaard reclamó que Nación garantice pagos adeudados a Bomberos

Alerta amarillo por vientos fuertes y posibles tormentas aisladas la región

(Entrevista en LA DORREGO) Monte Hermoso: fuerte afluencia, consumo dispar y nuevos hábitos

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior