Sudestada en Monte Hermoso: daños en la costanera y carpas de los paradores

Una sudestada se hizo sentir en la ciudad balnearia de Monte Hermoso, donde el avance del mar y las ráfagas de viento generaron daños en la zona costera durante la noche del martes.

La pleamar se registró alrededor de las 22.20 y coincidió con viento sostenido del sector sudeste, lo que potenció el impacto del agua sobre la franja costera. Como consecuencia, se produjeron destrozos en las estructuras de madera ubicadas en la costanera y roturas en carpas de los paradores de la playa.

Desde primeras horas de la mañana, personal municipal comenzó un relevamiento para evaluar los daños y avanzar con tareas de reparación en los sectores más afectados. Las cuadrillas trabajaron especialmente en la zona de maderas deterioradas y en el ordenamiento del sector de carpas dañadas por el viento. (Fuente y foto Canal 7 de Bahía Blanca). (25-02-26).