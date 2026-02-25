El intendente Chalde irá el lunes al Concejo para inaugurar las sesiones ordinarias

El intendente Juan Chalde asistirá este lunes 2 de marzo al Concejo Deliberante para dejar oficialmente inaugurado el nuevo período de sesiones ordinarias del cuerpo.

Resta confirmar el horario. Emitirá LA DORREGO.

El jefe comunal hará un repaso de su segundo año de gestión y proyectará las acciones y objetivos para lo que resta de 2026.

El Concejo definirá además los días y horarios para las sesiones del año. (25-02-26).