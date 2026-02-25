Sociedad País

WhatsApp prepara una de las funciones más esperadas: la programación de mensajes

WhatsApp tiene entre manos varios cambios relevantes para lanzar durante 2026. Acaso el más importante es aquel que ofrecerá funciones exclusivas a cambio del pago de una suscripción. Pero no es el único. Según nuevos informes, el mensajero de Meta trabaja en una función para programar mensajes en los chats.

No es un simple rumor: la opción fue vista en una edición de prueba de la app y se espera que se lance en una actualización futura, más pronto que tarde.

Programar mensajes en WhatsApp: los detalles de la función que prueba el mensajero
Un reporte del sitio WABetaInfo revela el testeo de esta característica, hasta ahora inédita en la aplicaciónde mensajería más popular del mundo. En concreto, fue encontrada en una beta para iOS, el sistema operativo del iPhone.

Un detalle: otras herramientas como Telegram y iMessage ya ofrecen esta opción. Otro detalle: hasta ahora, para programar mensajes en WhatsApp es preciso echar mano a aplicaciones de terceros.

¿De qué va el cambio? WhatsApp permitirá programar mensajes. La función servirá para configurar un día y horario, de modo que el contenido aparezca en el chat en ese momento, en forma automática.

Tal como vemos en la captura de pantalla, la opción “Mensajes programados” aparece debajo de las opciones “Multimedia, enlaces y documentos” y “Destacados”.

¿Para qué sirve programar mensajes? Siguiendo el repaso de 9to5Mac, es ideal para automatizar flujos de trabajo recurrentes. En otras palabras, es una característica especialmente práctica para empresas, comercios y entornos corporativos, más que en los chats entre amigos y familiares; aunque nada impedirá que también se use en las charlas más informales.

“Programar un mensaje puede ser útil para recordatorios, saludos o actualizaciones importantes que los usuarios no quieren olvidar. El mensaje permanece en cola hasta la hora programada. Una vez alcanzada la hora seleccionada, se entrega automáticamente sin necesidad de que el usuario haga nada más”, explican desde WABI.

¿Cuándo se lanzará la programación de mensajes en WhatsApp?
Según comentamos anteriormente, la función fue vista en una beta del mensajero. Como es habitual, se espera que luego de los testeos y de los comentarios de los evaluadores, se lance a nivel general.

Meta, dueño de la app de mensajería, aún no informó oficialmente una fecha para ese despliegue. (25-02-26).

