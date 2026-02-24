(Con audio) Sifilis: en Bahía Blanca los casos subieron más del 300% desde 2020

La referente de Epidemiología de Región Sanitaria I, Jorgelina Scuffi, advirtió sobre un “aumento impresionante” de las infecciones de transmisión sexual (ITS) en Bahía Blanca y la región, en línea con los datos nacionales. Según el Boletín Epidemiológico Nacional 2025, se notificaron más de 55 mil casos de sífilis en el país, lo que representa un incremento del 98% respecto del período 2020-2024. Además, el primer boletín epidemiológico de 2026 marcó un aumento del 109% en la primera semana del año en comparación con el promedio de 2021-2025.

En diálogo con Apepe Bahía, dijo que, en el ámbito local, Scuffi señaló que desde 2020 los casos crecieron cerca de un 350 a 400%. “El aumento es realmente impresionante”, remarcó. Si bien el fenómeno es global y regional, el impacto se refleja con fuerza en el distrito. Las infecciones más notificadas son sífilis y VIH, aunque también se registra un incremento en gonorrea, herpes, HPV y hepatitis B.

El grupo etario más afectado es el de personas entre 25 y 35 años. No obstante, comenzaron a detectarse más casos en mayores de 55 y 60 años, un segmento que antes no mostraba cifras significativas. Para la especialista, la causa directa es el no uso del preservativo, aunque aclaró que se trata de un fenómeno multifactorial: desinformación, circulación de mensajes erróneos en redes sociales, desconocimiento y dificultades económicas.

Scuffi explicó que muchos jóvenes utilizan métodos anticonceptivos para prevenir embarazos, pero no contemplan que solo el preservativo previene ITS. También advirtió sobre la disminución en la provisión gratuita de preservativos desde el Ministerio de Salud de la Nación, lo que impacta en el acceso, en un contexto donde su costo ronda entre 7 y 10 mil pesos.

Respecto a la sífilis, detalló que es una enfermedad bacteriana que se transmite por contacto sexual y presenta tres estadios. En la fase inicial aparece una lesión indolora que suele desaparecer sola, lo que lleva a falsas percepciones de curación. Sin tratamiento, puede avanzar y generar complicaciones graves, incluso neurológicas y cardiovasculares, además de sífilis congénita en embarazadas no controladas. Sin embargo, destacó que tiene tratamiento eficaz y económico con penicilina y que no genera inmunidad, por lo que puede contraerse más de una vez.

La especialista remarcó la importancia del testeo, que es gratuito, rápido y se realiza con una pequeña muestra de sangre. En caso de resultado positivo, el paciente accede directamente a turno con infectología para iniciar seguimiento y tratamiento. “Ir a testearse no cuesta nada y puede evitar complicaciones graves”, concluyó.

