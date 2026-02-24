Un hombre detenido denuncia que no le permiten comunicarse con su hija bajo medida de abrigo

Un hombre detenido desde el 4 de enero denunció por LA DORREGO que desde esa fecha no tiene ningún tipo de comunicación con su hija menor de edad, quien actualmente se encuentra bajo una medida de abrigo dispuesta por el Servicio Local de Niñez y Familia y alojada en el Hospital Municipal de Coronel Dorrego.

Según relató, en su momento la Justicia le otorgó los cuidados personales (tenencia) de la niña mediante una resolución dictada por el Juzgado de Paz interviniente, a partir de distintas situaciones vinculadas a la madre de la menor. Sin embargo, tras un conflicto con un vecino que derivó en una causa por amenazas agravadas —por la cual se encuentra cumpliendo una detención, la dinámica familiar cambió y se activó una medida de protección excepcional.

El padre sostiene que, si bien comprende que por su situación procesal la niña no puede convivir con él, reclama que se le garantice el derecho a mantener contacto, al menos mediante llamadas telefónicas o videollamadas, algo que —afirma— no ocurre desde hace más de un mes. Señaló que realizó reiteradas gestiones ante el Servicio Local de Coronel Dorrego, el área de Niñez y Familia, el Juzgado de Familia N° 2 de Bahía Blanca y otros organismos intervinientes, pero que no obtuvo respuestas concretas ni información actualizada sobre el estado de su hija.

En su exposición, agradeció el trabajo del personal del hospital y de las asistentes terapéuticas que asisten a la menor, así como la intervención municipal. No obstante, cuestionó el accionar administrativo del Servicio Local, al que acusa de “dilatar” definiciones y de no informarle movimientos o decisiones vinculadas a la niña, tal como —asegura— correspondería en su carácter de progenitor con cuidados personales vigentes.

Asimismo, manifestó su preocupación ante la posibilidad de que la menor sea trasladada a la localidad de Merlo, en la provincia de Buenos Aires, donde reside la familia materna. Según indicó, ya tomó contacto con el servicio local de ese distrito y teme que el cambio de residencia se concrete sin su consentimiento ni notificación formal. También expuso cuestionamientos hacia la madre de la niña, a quien vinculó con consumos problemáticos y situaciones de inestabilidad, aspectos que —según afirmó— fueron oportunamente informados a las autoridades.

El hombre insistió en que no busca victimizarse ni eludir su responsabilidad penal, sino que reclama que se respete su derecho a ser informado y a mantener vínculo con su hija mientras se encuentra detenido. Solicitó una intervención urgente de las autoridades competentes y un canal de diálogo formal que le permita conocer la situación actual de la menor y participar en las decisiones que la involucren.

Además, pidió con carácter urgente que Luciano Ripoll, director de Desarrollo Humano, responsable del Servicio Local y del área de Niñez y Familia, se comunique con él para abordar la situación de su hija, que calificó como “urgente y grave”. “No me atiende el teléfono”, aseguró. (24-02-26).