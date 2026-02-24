Mauricio Macri: “Los pobres de hoy viven igual o mejor que un rey de hace 100 años”

En otra de sus impertinentes interpretaciones de la realidad, Mauricio Macri afirmó que “el mundo está cada día mejor” y que los pobres de ahora viven mejor que los reyes del siglo pasado. Según el expresidente, los desequilibrios sociales de la actualidad se deben a que hay sectores que “corren detrás de lo que creen que deberían tener” y que creen que les corresponde más de lo que ya tienen.

El nuevo sincericidio del líder del PRO y socio político de Javier Milei fue parte de un desopilante análisis que hizo sobre los avances tecnológicos del siglo XXI y las condiciones de vida décadas atrás.

Durante una entrevista por un canal de streaming, Macri elucubró que “todo el mundo está loco por (tener) más” y consideró que “eso lleva a una enorme insatisfacción”. Luego disparó su frase más controvertida.

“El mundo está cada día mejor y los pobres de hoy viven igual o mejor que un rey de hace 100 años porque tiene cloacas, agua corriente, acceso al transporte público y a la educación pública, en los lugares donde las cosas funcionan”, lanzó el expresidente.

“¿Y todo por qué? -preguntó y prosiguió- Porque uno sabe lo que le falta tener. Es una locura correr detrás de lo que creés que deberías tener. Creemos que nos corresponde más y que deberían decirnos que somos más lindos, más inteligentes o más fuertes de lo que realmente somos.”

La reflexión del exmandatario se suma a la colección de definiciones con las que la derecha argentina subestima la pobreza y con la que intenta explicar por qué las clases altas gozan de determinados privilegios y por qué está mal que las clases bajas pretendan más.

Está en sintonía con el ideario de la derecha expresado por su exfuncionario Javier Gonzáles Fraga, quien cuando estaba al frente del Banco Central dijo que el kirchnerismo había creado un relato con un grado de fantasía tal que “le hicieron creer a un empleado medio que su sueldo servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior”.

Así y todo, el ejemplo comparativo de Macri entre pobres y reyes está a la altura de algunas de sus lecturas de la realidad más controvertidas, como cuando imaginó “la angustia que deberían sentir (los revolucionarios de la independencia argentina) por separarse de España”. Lo notable de ese caso es que la expresó frente al rey de España en la Casa Histórica de Tucumán.

La idea de que los pobres de hoy viven como los reyes del pasado también podría compararse con aquella otra suposición con que el expresidente intenta defender lo indefendible. Como cuando intentó justificar los piropos a las mujeres y dijo: “No hay nada más lindo que te digan que linda sos o qué lindo culo que tenés”. (24-02-26).