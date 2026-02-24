Un repaso random por nuestro archivo / 30-06-08: se presentaban dos documentales sobre historia española

Así lo informó LA DORREGO el 30 de junio de 2008:

El realizador cinematográfico español Luis Misis Herrero estuvo en Coronel Dorrego presentando “Salamanca y la Guerra Civil española” y el laureado “Amor Sanjuán”, dos documentales de su autoría.

El evento se desarrolló, este viernes, en la Casa de la Cultura con la organización del Centro de Castilla y León de Coronel Dorrego y con el auspicio de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Coronel Dorrego.

El público se conmovió con las dos películas, fundamentalmente con Amor Sanjuán, que narra la historia de Palmira Sanjuán, quien padeció las cárceles de la dictadura de Franco en España. Misis recibió merecidos aplausos y además compartió una agradable charla, básicamente con quienes en la década del ´30 colaboraron con el Movimiento de Ayuda a la República Española que se había formado en nuestro medio.

Al respecto, el Profesor de Historia Fabián Barda brindó una charla relatando los acontecimientos de aquellos años de los cuales tomaron parte muchos habitantes de Coronel Dorrego en apoyo del gobierno republicano español. (24-02-26).