Priscila Minnaard reclamó que Nación garantice pagos adeudados a Bomberos

Tras una de las temporadas más complejas de incendios forestales, la diputada provincial dorreguense Priscila Minnaard (UCR) presentó un proyecto que expresa preocupación por la falta de transferencia completa de fondos nacionales destinados a los bomberos voluntarios correspondientes al año 2025, según lo establecido por la Ley Nacional 25.054.

La mencionada ley regula el financiamiento de las Federaciones y Asociaciones de Bomberos Voluntarios de todo el país. Las transferencias permiten garantizar el mantenimiento y el funcionamiento operativo de cada cuartel de bomberos, resultando un ingreso vital.

Se señala que el Gobierno nacional pagó parte del subsidio, pero no transfirió el remanente que debía girarse habitualmente entre octubre y noviembre a las asociaciones que cumplen con los requisitos legales.

La iniciativa solicita al Poder Ejecutivo provincial que gestione de forma urgente ante el Gobierno nacional la transferencia de los montos pendientes.

“El Gobierno decidió que el ajuste y la ausencia del Estado también llegaran a quienes nos protegen poniendo su vida en riesgo solo por vocación y sin ningún tipo de resarcimiento económico”, subrayó la legisladora de la Sexta Sección.

El proyecto remarca que estos fondos son esenciales para el funcionamiento de los cuarteles (equipamiento, vehículos y operatividad) y que la falta de recursos impacta directamente en su capacidad de respuesta.

En la Provincia existen 268 asociaciones de Bomberos Voluntarios con personería jurídica. A lo largo del territorio bonaerense cumplen tareas 17.550 bomberos voluntarios. (Fuente La Noticia 1). (23-02-26).