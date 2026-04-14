Tango: excelente desempeño de represnetantes de Coronel Dorrego en Brasil

El intendente Juan Chalde recibió este martes por la mañana, en la sede municipal, a la delegación de la Asistencia Municipal de Tango dirigida por Corrie Marcone. El grupo participó en el Campeonato Oficial de Danza del Mundo All Dance Sudamérica 2026, realizado en Florianópolis, Brasil.

Resultados obtenidos:

Tango Escenario (“Loca”), Open producción todas las edades y niveles: Hernán Agatiello, Candela Rimaites, Néstor Carrera y Julieta Agatiello, 2° puesto.

Tango Tradicional, dúo adultos estudiantes: Néstor Carrera y María Ceballes, 2° puesto.

Tango Escenario (“Lluvia de Estrellas”), Open jóvenes y adultos, nivel preprofesional: Ciro Ortiz, Julieta Agatiello, Aycón Moyano y Candela Rimaites, 2° puesto.

Además, Gimena Gutiérrez participó en el mismo certamen y obtuvo el título de campeona sudamericana en Bellydance con elemento y sin elemento.

El intendente felicitó a los artistas por los resultados obtenidos. (14-06-26).