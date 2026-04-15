Un repaso random por nuestro archivo / 22 de febrero de 2012: la comuna evaluaba regular el uso de rollers y patines

Así lo informó textualmente LA DORREGO:

Ante el importante crecimiento que ha tenido en nuestra ciudad el uso de rollers y patines durante este verano, y como consecuencia de la inquietud planteada por algunos automovilistas que temen que se produzcan accidentes, la comuna no descarta elaborar una norma que regule esta actividad.

De todos modos, el director de Inspección General y Seguridad, Eduardo José Del Valle, aclaró que la intención del municipio no es prohibir esta práctica, sino darle un marco reglamentario adecuado para preservar, fundamentalmente, la integridad física de las personas que se movilizan en estos aparatos.

Tras anticipar que mantendrá un encuentro con los concejales para analizar la alternativa de sancionar una ordenanza, el funcionario dijo la municipalidad recomendó –a través de un comunicado- a los usuarios de rollers o patines que usen chalecos de tipo fluorescente-reflectivo a fin de ser detectados por automovilistas en horario nocturno.

“En el periodo estival se incrementan estas actividades deportivas, y si bien no existe normativa legal que reglamente esta actividad, por seguridad todos debemos arbitrar los medios para evitar accidentes lamentables”, se menciona el texto.

“Hicimos estas sugerencias muchas denuncias de automovilistas que, en horario nocturno, transitan por las calles o rutas y se sorprenden con la presencia de patinadores en la calzada, fundamentalmente cuando se encandilan con las luces de los vehículos que circulan en sentido contrario”, explicó Del Valle.

“Además, existe un agravante que pude comprobar personalmente: los usuarios de rollers utilizan ropa negra, tanto pantalones como remeras, algo que no se puede creer, por lo que les pedimos, al menos, que se pongan algún chaleco reflectivo para que sean observados por los automovilistas”, agregó.

También consideró que en caso de producirse un accidente, el peatón seguramente sufrirá las peores consecuencias.

“Los peatones deben transitar por los lugares habilitados para ello, como la acera, y en las intersecciones (de calles) únicamente por la senda peatonal, y pueden hacerlo excepcionalmente por la calzada únicamente para poder ingresar al vehículo”, dijo.

“Este verano ha crecido notoriamente el uso de rollers e, incluso, hay gente que dicta clases. Hablamos con los instructores para que recomienden a sus alumnos que utilicen ropas claras o una banda reflectiva, algo habitual de ver en Buenos Aires, donde es habitual la utilización de cascos y coderas”, subrayó.

“Quiero aclarar que no estamos en contra de esta práctica, pero pretendemos, al menos, que mejoren las condiciones de seguridad porque, en primer lugar, estarán preservando sus propias vidas”, concluyó.

Para tener en cuenta

*La calzada está destinada principalmente a la circulación de automóviles, motos, bicicletas y otros medios de transporte de mayor porte. Por lo tanto, lo más recomendable para quienes quieran circular con rollers, patines y patinetas es que lo hagan en parques o algún lugar donde no se mezclen con el tránsito vehicular, ni lo entorpezcan dado que en primer lugar éstos últimos no son vehículos preparados, ni aptos para circular en medio del tránsito.

*Está a la vista la vulnerabilidad de los usuarios de este tipo de dispositivos frente a los otros vehículos, como la inestabilidad de los mismos, los sistemas de frenado poco eficientes o sin ellos, en el peor de los casos, la falta de carrocería protectora y ausencia del uso de elementos de protección, como casco, coderas, rodilleras) y la velocidad que alcanzan en algunos casos.

*También es importante tener en cuenta que es conveniente evitar circular con rollers, patines y patinetas por zonas con tránsito peatonal fluido, tales como veredas de escuelas, instituciones públicas, permitiendo el desarrollo normal de las actividades diarias, respetando el espacio destinado para la seguridad de los peatones, como las veredas.

*Es recomendable que quienes se desplacen en rollers, patines o patinetas lo hagan en parques, lugares preparados para tal efecto o no muy transitados, nunca en la calzada y menos realizando maniobras temerarias tales como prenderse del paragolpes de algún vehículo en movimiento. 15-04-26).