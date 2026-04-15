(Entrevista en LA DORREGO) “No ficciono nada, lo que me cuentan supera a la ficción siempre”

Con la organización del Centro de Castilla y León de nuestra ciudad, este jueves 16 de abril, desde las 20, en el Centro Cultural Municipal, ubicado en San Martín y Maciel, será presentada la novela Más allá del mar, de la escritora de Oriente Diana Arias.

La actividad contará además con la actuación musical de Leticia Bocero y Teo Arribas, en una propuesta que combinará literatura y música.

“Más allá del mar es una historia que sigue el estilo de mi trabajo, de este rescate, como digo yo, de las historias de nuestros antepasados, de las historias de nuestros abuelos inmigrantes, y una vez más vengo a contarles una historia queme fascinó cuando la encontré, cuando me la contaron, y que la volví novela para que los lectores se acerquen a estos dos personajes que son entrañables y que se llaman Lola y Rosa”, dijo Diana a LA DORREGO.

“Lo mío es narrativa histórica. Cuando me cuentan una historia no ficciono nada, no invento un hijo que no tuvieron o un lugar que no visitaron o un hecho que no ocurrió”, añadió. De todos modos, admitió que apela a la imaginación histórica para pensar cuáles fueron sus sentimientos, para recrear un diálogo, una escena. “Lo que me cuentan supera la ficción siempre, y eso es lo que más me gusta, lo que me atrapa de mi trabajo y que siento también que a los lectores les encanta”, refleixionó.

Sin adelantar el desarrollo de la novela, la escritora dio algunos detalles sobre uno de sus personajes principales: “Lola es una protagonista ideal, es una heroína porque es una joven que llega desde Galicia cuando tiene quince años en un barco. La mandan a hacer la América, como pasó tantas veces, y ella viene con un mandato: trabajar, juntar dinero para que su familia pueda venir a América también, a Argentina. Y ella hace todo al revés, se enamora de la persona equivocada, consigue un trabajo que no es el que la familia había pretendido de ella, tiene amigas que no son las convencionales. Y todo esto me encanta porque está documentado con fotografías, con cartas, con todo lo que su nieta me cuenta de esta abuela, que se llama Dolores, le dicen Lola, y que nos va a sorprender página a página”.

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15-04-26