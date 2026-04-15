(Entrevista en LA DORREGO) “Todas las reelecciones en el mundo están en duda”

El periodista de Página 12 Raúl Kollmann analizó por LA DORREGO la situación política actual y advirtió sobre las dificultades que enfrentan los gobiernos para sostenerse en el poder en el contexto global, al tiempo que se refirió a la caída en la imagen del presidente Javier Milei.

“Todas las reelecciones en el mundo están en duda. Es decir, a todos los gobiernos les cuesta renovar porque les va mal, en general, les va mal a los gobiernos”, afirmó Kollmann. En ese sentido, señaló una tendencia internacional: “Ustedes han visto que en Uruguay perdió el partido de derecha, digo que está muy difícil para todos los gobiernos del mundo renovar sus mandatos, porque les va mal”.

El periodista enumeró distintos casos para respaldar su análisis: “Perdió la derecha en Uruguay, perdió el progresismo en Chile, acaba de perder la ultraderecha en Hungría”. Y sintetizó: “O sea, son contados los gobiernos que renuevan”.

En relación con la situación local, sostuvo que “al gobierno de Milei le está pasando esto”. Además, recordó el contexto electoral: “En octubre del año pasado ganó las elecciones por esa ayuda de última hora de Trump”.

Kollmann vinculó el deterioro político con la situación económica: “Pero con la economía cómo está, con la gente que no vende, con la gente en serias dificultades, con los sueldos que no aumentan, y, esencialmente, la gente que no llega a fin de mes, le va mal, y la gente empieza a no tener expectativa de que las cosas mejoren”.

Sobre la base de apoyo del oficialismo, planteó interrogantes: “¿Qué está quedando en el piso del núcleo duro?”. Y explicó: “No sé si el núcleo duro de Milei es más o menos treinta por ciento, es lo que lo votó en la primera vuelta de la elección presidencial. Después en los balotajes suma un montón de gente”.

Según su visión, ese respaldo se estaría reduciendo: “Está quedando, no diría en el treinta, pero sí en el treinta y poco, en el treinta y cuatro, treinta y cinco por ciento”.

Finalmente, advirtió sobre el agravamiento del escenario: “Está con serios problemas, y está con serios problemas agravándose, porque la recaudación viene para abajo”. Y concluyó describiendo el impacto social: “Entonces vemos la situación de los jubilados, la situación del PAMI que no funciona, o sea, las rutas, que no se está haciendo nada con el tema de las rutas, hay una situación muy mala”.

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15-04-26