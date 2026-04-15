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Relevaron el estado de luminarias en el Barrio Estación

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Distintas tareas está llevando a cabo el Área de Alumbrado Público municipal en el Barrio Estación de nuestra ciudad.

El director de Obras Sanitarias y Alumbrado Público, Franco Mazzarini explicó que el objetivo fundamental es relevar el estado de este servicio público y mejorar la iluminación del sector.

Manifestó que se ha realizado el relevamiento de las luminarias existentes, detección de fallas y artefactos en mal estado, instalación y recambio por luminarias a LED de 70 watts, además de ajuste de soportes y verificación de funcionamiento.

“Esto forma parte de una tarea permanente que se realiza desde esa área comunal para que el servicio de alumbrado público continúe mostrando constantes mejoras que apuntan a una mejor calidad de vida de los vecinos”, dijo el funcionario. (15-04-26).

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