Relevaron el estado de luminarias en el Barrio Estación

Distintas tareas está llevando a cabo el Área de Alumbrado Público municipal en el Barrio Estación de nuestra ciudad.

El director de Obras Sanitarias y Alumbrado Público, Franco Mazzarini explicó que el objetivo fundamental es relevar el estado de este servicio público y mejorar la iluminación del sector.

Manifestó que se ha realizado el relevamiento de las luminarias existentes, detección de fallas y artefactos en mal estado, instalación y recambio por luminarias a LED de 70 watts, además de ajuste de soportes y verificación de funcionamiento.

“Esto forma parte de una tarea permanente que se realiza desde esa área comunal para que el servicio de alumbrado público continúe mostrando constantes mejoras que apuntan a una mejor calidad de vida de los vecinos”, dijo el funcionario. (15-04-26).