Felicitación municipal a Estilo Oliva por un premio internacional
El director municipal de Producción, Juan Colantonio, envió una nota de reconocimiento a la firma Estilo Oliva de la familia Hollender por un importante premio internacional obtenido en España con su aceite Estilo Oliva Arbequina.
Este es el contenido textual: “Estimados productores de Estilo Oliva: Desde la Dirección de Producción de la Municipalidad de Coronel Dorrego nos vemos en la grata obligación de hacerles llegar nuestras más cálidas felicitaciones por haber obtenido la Medalla de Oro en el Certamen Internacional CINVE 2026, desarrollado en Cáceres, España, con vuestro aceite Estilo Oliva Arbequina. Esto es motivo de orgullo para todos los dorreguenses. Reiterando nuestro saludo, nos complacemos a alentarlos a continuar desarrollando productos de calidad internacional”. (15-04-26).