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Abrió la inscripción para el programa provincial “Emprenden y se prenden”

Una propuesta gratuita de capacitación, asesoramiento en gestión y estrategias de comercialización para emprendedoras y emprendedores de la provincia de Buenos Aires.

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PRISCILA MINNAARD

Ya se encuentra abierta la inscripción para la edición 2026 de “Emprenden y se prenden”, el programa provincial destinado a brindar herramientas de capacitación gratuita a emprendedoras y emprendedores de la provincia de Buenos Aires.

La propuesta tiene como objetivo central potenciar el desarrollo de proyectos locales, impulsando la producción y el trabajo genuino a través de ideas innovadoras. Incluye talleres prácticos y asesoramiento técnico enfocado en estrategias de gestión y comercialización para fortalecer los emprendimientos.

Las capacitaciones están programadas para desarrollarse entre los meses de mayo y julio.

“Las economías locales se mueven por el gran trabajo de emprendedoras y emprendedores. Esta política genera capacitaciones y sirve a emprendedores para realizarse y llegar a sus objetivos”, destacó la diputada provincial dorreguense Priscila Minnaard, quien acompaña el programa “Emprenden y se prenden”, impulsado desde hace más de diez años por Anahí Bilbao.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse de forma online completando el siguiente formulario: http://bit.ly/4cKYpcX

15-04-26

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