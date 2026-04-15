Cuatro allanamientos por abigeato en Copetonas y Tres Arroyos

En el marco de dos causas realizadas por el Equipo de Delitos Rurales, tramitadas en la UFIJ N.º 7, a cargo de la fiscal Marina Lara, se realizaron cuatro allanamientos en busca de elementos de prueba en torno al delito de abigeato.

Una de de las causas se inició a partir de la denuncia respecto de la faena de un animal vacuno raza Aberdeen Angus de unos 500 kilos en el establecimiento “El Yara”, ubicado en cercanías de la localidad de Copetonas.

Durante la investigación se logró determinar la posible vinculación de una persona que residía en calle 25 de Mayo y San Luis de esa localidad, por lo que se realizó un allanamiento donde se secuestró un teléfono celular y un ciclomotor.

Además, en otra causa iniciada tras la denuncia por la faena de otro animal Aberdeen Angus perteneciente al establecimiento ubicado en el Cuartel V de Tres Arroyos, se procedió al allanamiento de los domicilios ubicados en calle Fray Luis Beltrán 984, Avenida Esteban Echeverría sin número y Calle 400 -entre Avenida Esteban Echeverría y Avenida Caseros- todos de Tres Arroyos.

En los domicilios, personal del Comando de Prevención Rural (CPR) de Tres Arroyos, logró secuestrar teléfonos celulares, cortes cárnicos sin trazabilidad, una camioneta con pedido de secuestro, una moto, elementos de faena y un arma de fuego. (15-04-26).