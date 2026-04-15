COMUNICADO DEL CENTRO DE ACOPIADORES DE CEREALES DE CORONEL DORREGO

“Los asociados del Centro de Acopiadores de Cereales del partido. de Coronel Dorrego y dadores de carga directos de la zona de influencia, comunican que aceptan el pago de la tarifa de transporte de carga de CATAC abril 2026 plena sin ningún descuento por “dar la carga”, así de esta manera intentan dar una solución al conflicto que se desarrolla actualmente y que imposibilita la carga de mercadería a puerto o al destino final.

Adhieren los socios de este Centro:

V Sur Agro S.A.
Casa Balda S.A.
Raúl H. Pérez S.A.
Agro Sirus S.A.
Agrícola El Perdido S.A.
Agro Asa S.A.
Agro San José S.A.
Cereales y Ganados S.A.
Cereales Copetonas S.A.
Hernández Juan D.
Alvárez Neumáticos
Fernando De Felice S.R.L. (15-04-26).

