Un repaso random por nuestro archivo / 12 de marzo de 2008: volvían a retrasar los relojes una hora

Así lo informó textualmente LA DORREGO:

El próximo domingo 16, los relojes se deberán retrasar 60 minutos, con la vuelta al huso horario vigente hasta el 30 de diciembre pasado, en el marco del Programa de Uso Racional de la Energía puesto en marcha por el gobierno nacional, que incluyó, entre otros puntos, el cambio de bombitas incandescente por lámparas de bajo consumo.

El atraso de una hora en los relojes abarcará a todo el país salvo la provincia de San Luis, donde las autoridades, tras adherir inicialmente al cambio, a mediados de febrero decidieron retornar al anterior huso horario.

El Programa de Uso Racional, que fue implementado a través de una ley, determinó que entre el 30 de diciembre y el 16 de marzo rija el huso horario de dos horas al Oeste de Greenwich (-2) y que para el resto del año se utilice el huso -3.

La iniciativa fue dispuesta con la intención de disminuir entre 4 y 7% el consumo eléctrico, y permitir un sustancial ahorro en el consumo de electricidad en las horas pico del día. (16-04-26).